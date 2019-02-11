video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. بدء تسليم 45 ألف جهاز تابلت بمدارس الإسكندرية

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:39 ص
صور.. بدء تسليم 45 ألف جهاز تابلت بمدارس الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
بدأت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، والتى يبلغ عددها 45 ألف جهاز، حيث من المقرر، أن يتم توزيعها تباعا حتى نهاية الأسبوع الجارى.
 
وصرّح مصطفى العجمى القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم، أن الإدارات التعليمية بدأت اليوم، في تسلُّيم أجهزة الحاسب اللوحى "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوى.
 
وأشار العجمى فى تصريحات صحفية، أن الاسكندرية لديها 45 ألف جهاز، سيتم توزيعها تباعا حتى نهاية الأسبوع الجارى، و ذلك لطلاب الصف الأول الثانوى العام بالمدارس الحكومية والخاصة، ومعلمى المواد الدراسية الأساسية بالمدارس الحكومية، وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018، بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع، لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم .
 
وأكد العجمي، أن عقب تسليم الطلاب الأجهزة، سيبدا تسليم المعلمين الأجهزة الخاصة بهم، ويكون عهده عليهم .
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (1)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (2)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (3)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (4)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (5)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (6)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (7)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (8)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (9)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (10)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (11)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (12)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (13)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (14)
 
تسليم التابلت لطلاب المدارس (15)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تبدأ توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوى فى 20 محافظة

صور.. تعليم القليوبية: تسليم التابلت للطلاب وانتظام الدراسة ب2400 مدرسة

تعليم الإسماعيلية: تسليم أجهزة التابلت لطلاب الثانوية بالصف الأول

تعليم المنوفية: تسليم التابلت الثلاثاء المقبل لـ30 ألف طالب عقب استلامه من الوزارة

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

توزيع التابلت

التابلت

وزاره التربيه و التعليم

اجهزه لوحيه




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مسلم - عربى - مصرى

يا ناس ياعسل التابلت وصل ؟!

اخيرا عرفنا سبب فشل وزاره التعليم من منتصف السبعينات حتى اليوم ؟! لان ماكنش عندنا تابلت لكن دلوقتى كل مشاكل التعليم والمعلمين والطلبه واولياء الامور والدروس الخصوصيه والحاله الاقتصاديه للشعب المصرى اتحلت خلاص - احمدك يا رب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة