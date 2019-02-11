صور.. بدء تسليم 45 ألف جهاز تابلت بمدارس الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

بدأت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، والتى يبلغ عددها 45 ألف جهاز، حيث من المقرر، أن يتم توزيعها تباعا حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وصرّح مصطفى العجمى القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم، أن الإدارات التعليمية بدأت اليوم، في تسلُّيم أجهزة الحاسب اللوحى "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوى.

وأشار العجمى فى تصريحات صحفية، أن الاسكندرية لديها 45 ألف جهاز، سيتم توزيعها تباعا حتى نهاية الأسبوع الجارى، و ذلك لطلاب الصف الأول الثانوى العام بالمدارس الحكومية والخاصة، ومعلمى المواد الدراسية الأساسية بالمدارس الحكومية، وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018، بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع، لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم .

وأكد العجمي، أن عقب تسليم الطلاب الأجهزة، سيبدا تسليم المعلمين الأجهزة الخاصة بهم، ويكون عهده عليهم .