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زوجة تطلب الطلاق: سيطر عليه الدجالون فحاول ذبحى للتخلص من الحسد

الإثنين، 11 فبراير 2019 03:00 ص
زوجة تطلب الطلاق: سيطر عليه الدجالون فحاول ذبحى للتخلص من الحسد محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى
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"وقعت الزوجة فى الفخ، وساقها قدرها لتصبح ضحية زوج يلعب بالبيضة والحجر، يصاحب الدجالين ويستبيح كل شىء ليكتنز الأموال، ويستخدم زوجته إذا لزم الأمر حتى كادت تفقد حياتها ثمنًا لجنونه بعدما أقدم على محاولة ذبحها تنفيذًا لوصية دجال أوهمه بضرورة أن تتعرض زوجته لـ"الخض" حتى يزول الحسد من حياتهما وتتوقف خسارتهما الأموال".

ولجأت الزوجة "ش.ف" لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة وأقامت دعوى طلاق لتتخلص من العذاب وقالت: "زوجى عقد النية بأن يتخلى عن إيمانه ويلجأ للدجالين والمقابر والاستعانة بالجن لإصلاح حياته، وينعم بالسعادة لدرجة دفعته للشروع فى قتلى بصحبة دجال بسبب الجهل".

وتؤكد الزوجة: "كان يظهر أمام الجميع بمظهر ملائكى ليكسب تعاطفهم ولا يتكلم إلا بما قال الله وقال الرسول ويطلق لحيته فصدقه الجميع وزوجنى أهلى له وعندما رفضت وانهرت بالبكاء لأبى وأمى قاما بضربي واتهمونني بالخروج عن طاعتهما وزوجونى بالإجبار".

وتضيف: "تم كتب الكتاب وذهبت معه إلى المنزل وأنا لا أدرى ماذا يحدث وعندها أدركت أننى وقعت فى الفخ بعد أن رأيت المنزل الذى يقيم فيه وسوء سلوكه وأفعاله البذيئة التى لا يقبلها عقل ولا دين وعشت أياما أنام فيها مليئة بالجروح بسبب ما يفعله بي وقراءته بعض التعويذات علىَّ".

وتابعت: "أراد أن يستغلنى فى السحر والدجل ولكنى رفضت وأصررت على الطلاق ولكن أهلى لم يصدقونى فأصبحت حبيسة فى منزل هذا الشيطان وأقضى كل الليالى ودموعى تملأ الوسائد فأصبحت صحتى تسوء كل يوم أكثر فأكثر، حتى انقض علىَّ فى إحدى الليالى وأمسكني وأصبح يقرأ على أشياء حتى أصبحت مخدرة لا أستطيع الحركة وحاول بعدها بالتعدى على بالسكين بالذبح وهو يردد أنه يزيل الحسد الذى أصابه فى عمله وخسارته الأموال".

 


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