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رئيس جامعة القاهرة: دربنا الأساتذة على منهج التفكير النقدى ولم نفاجئ الطلاب

الإثنين، 11 فبراير 2019 02:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: دربنا الأساتذة على منهج التفكير النقدى ولم نفاجئ الطلاب د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتبعت استراتيجية جيدة فى التعامل مع منهج التفكير النقدى الذى يتم تدريسه للطلاب لأول مرة في التيرم الحالى، قائلا: "تحدثنا مع الجميع ولم نفاجئ الطلاب بالمنهج الجديد وتم تدريب الأساتذة على المنهج الجديد".

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات بهذا المقرر الجديد ستكون بنظام الـ"أوبن بوك"، مؤكدا أن هذا المنهج الجديد يستهدف تغيير طريقة التفكير للطلاب وليس مجرد تحصيل معلومات، مؤكدا أن أسئلة التفكير النقدى ستعتمد على إطلاق العنان لتفكير الطالب وجعله قادرا على تغيير طرق التفكير التقليدية.

 


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