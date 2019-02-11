video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"خطة البرلمان": 135 توصية من اللجنة للحكومة بشأن الحساب الختامى لـ2017/2018

الإثنين، 11 فبراير 2019 02:00 ص
"خطة البرلمان": 135 توصية من اللجنة للحكومة بشأن الحساب الختامى لـ2017/2018 النائب مصطفى سالم
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتقدم الأسبوع المقبل، بتقريرها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018 .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن تقرير اللجنة عن الحساب الختامى سيشمل 135 توصية، مؤكدًا أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال مناقشة الحساب الختامى وعقدت 21 جلسة خلال مناقشتها لها وهى تعد أكبر عدد جلسات من أول إنشاء مجلس الشعب فى 1971 وفحصت 15 هيئة اقتصادية .

وشدد "سالم" أن التوصيات تشمل نقاط عدة أبرزها تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية لهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام فى ظل تزايد خسائرهما عامًا بعد عام، والعمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات، بجانب تشكيل لجنة لفحص المبالغ المستحقة للقضاء والنيابة لدى الغير والتى تقدر بـ60 مليار، وتشكيل آخرى للمشروعات المتوقفة فى الصرف الصحى والطرق والكبارى بعدما تكشف من وجود عيوب فى هذه المشروعات ورفض شركة مياه الشرب استلامها للتشغيل، بجانب المطالبة بخضوع كل الهيئات العامة الاقتصادية لرقابة وزارة المالية ووجود ممثل لوزارة المالية بتلك الهيئات.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أخطر 10 توصيات بتقرير لجنة الخطة بالبرلمان عن الموازنة العامة

وزير المالية: الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض أولى من العام المالى السابق

البرلمان

الموازنه

الحساب الختامى

الموازنة العامه

الماليه




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة