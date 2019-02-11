"خطة البرلمان": 135 توصية من اللجنة للحكومة بشأن الحساب الختامى لـ2017/2018

كتبت إيمان على

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتقدم الأسبوع المقبل، بتقريرها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018 .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن تقرير اللجنة عن الحساب الختامى سيشمل 135 توصية، مؤكدًا أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال مناقشة الحساب الختامى وعقدت 21 جلسة خلال مناقشتها لها وهى تعد أكبر عدد جلسات من أول إنشاء مجلس الشعب فى 1971 وفحصت 15 هيئة اقتصادية .

وشدد "سالم" أن التوصيات تشمل نقاط عدة أبرزها تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية لهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام فى ظل تزايد خسائرهما عامًا بعد عام، والعمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات، بجانب تشكيل لجنة لفحص المبالغ المستحقة للقضاء والنيابة لدى الغير والتى تقدر بـ60 مليار، وتشكيل آخرى للمشروعات المتوقفة فى الصرف الصحى والطرق والكبارى بعدما تكشف من وجود عيوب فى هذه المشروعات ورفض شركة مياه الشرب استلامها للتشغيل، بجانب المطالبة بخضوع كل الهيئات العامة الاقتصادية لرقابة وزارة المالية ووجود ممثل لوزارة المالية بتلك الهيئات.