"حماية النمر العربى ومحمية شرعان"..تعرف على رؤية العلا بالسعودية × انفوجراف

كتب هيثم سلامة

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العھد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، أمس الأحد، مشروع محمية شرعان الطبيعية فى محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية"رؤية العلا" التى تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.

مركز الأعلام والاتصال بوزارة الخارجية السعودية، نشر إنفوجراف، حول "رؤية العلا" لتصبح المنطقة واجهة سياحية تتمحور حول حماية العلا واحتياجات مجتمعها المحلى، وتعتمد على الأصول الثقافية والتاريخية والمناظر الطبيعية الفريدة التى تتميز بها، حيث تضم مشروعات جديدة، وهى كالتالى :"محمية شرعان الطبيعية، منتجع شرعان ، برنامج الابتعاث الدولى ، برنامج حماية تراث العلا ، والصندوق العالمى لحماية النمر العربى".



إنفوجراف وزارة الخارجية السعودية

وأضاف "الانفوجراف" تحت عنوان "نحو اقتصاد مزدهر" ، تستهدف المشروعات أكثر من 2 مليون زائر، وتساهم بـ 120 مليار ريال إلى الناتج المحلى الاجمالى، وتوفر 38 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2035، وتحقق 28 هدفا من أهداف رؤية 2030.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من خلال إطلاق الصندوق العالمى لحماية النمر العربى إلى أن يكون ھذا الصندوق ھو الأكبر من نوعه فـى العـالم، إذ سـيمكن ھـذا المشـروع محميـة شـرعان الطبيعية، بالإضافة إلى مواقع أخرى، لتكون منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربى فى المستقبل.





ويُركّز تطوير المحمية الطبيعية على إعادة تأھيل النظام البيئـى الطبيعـى، وإعـادة تـوطين الأنـواع الأصـيلة فـي المنطقـة، وتطوير الغطاء النباتى عن طريق زراعة أشجار الأكاسيا الأصـيلة، وإطـلاق الأنـواع البريـة فـي المحميـة طبقـاً للمقـاييس العالمية، وتحديداً وفقاً لإرشادات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.



