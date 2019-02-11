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جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء يصدر 1379 رخصة لمنشآت صغيرة

الإثنين، 11 فبراير 2019 01:06 ص
جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء يصدر 1379 رخصة لمنشآت صغيرة المهندس سليمان العمارى مدير فرع جهاز المشروعات بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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انتهى فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء من إصدار 1379 رخصة نهائية عن طريق الوحدات المحلية لمنشآت صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المهندس سليمان العمارى مدير فرع جهاز المشروعات بشمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن هذه الرخص تم إصدارها عن طريق مجمع خدمات المنشآت الصغيرة بمقر فرع الجهاز بالعريش.

وأضاف أن الخدمات الأخرى التى تم تنفيذها إصدار 1491 رخصة مؤقتة ومازالت فى فترة الـ30 يوما، وإصدار 2480 رقم منشأة، واستصدار 320 سجلا تجاريا، واستصدار 344 بطاقة ضريبية، واستصدار 61 ملفا تأمينيا.

 


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