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السيسي يشهد اليوم جلسة مغلقة للاتحاد الأفريقى ويوزع جائزة "نكروما" للتميز

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:29 ص
السيسي يشهد اليوم جلسة مغلقة للاتحاد الأفريقى ويوزع جائزة "نكروما" للتميز الرئيس السيسى
أديس أبابا- محمد الجالى
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الجالي
 

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الإفريقى، اليوم الإثنين، الجلسة المغلقة الثالثة للاتحاد الإفريقى، وذلك لاعتماد بعض مشروعات الصكوك القانونية الإفريقية المعروضة على القمة، بالإضافة إلى اعتماد ترشيحات الدول الأفراد لعضوية أجهزة ولجان الاتحاد الإفريقى، وستشهد الجلسة المغلقة أيضا اعتماد موعد ومقر عقد القمة الاعتيادية الـ33 للاتحاد الإفريقى.

من ناحية أخرى، يوزع الرئيس السيسى جائزة الزعيم نكروما للتميز، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة الإفريقية المقامة فى العاصمة الاثيوبية اديس أبابا .

ويلقى الرئيس السيسى البيان الختامى لاجتماعات الدورة العادية الـ32 لرؤساء وقادة الحكومات الإفريقية، ثم يشهد الرئيس عقب ذلك المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.
 

 

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