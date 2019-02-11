التعليم تنتهى من تشكيل لجان استقبال أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال طلبات التسجيل للمعلمين الراغبين فى التعاقد ضمن مسابقة العقود المؤقتة، فيما انتهت الوزارة، من تشكيل لجان استقبال أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة فى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وبدأت فى استقبال طلبات وأوراق المعلمين بعد طباعة الاستمارة الورقية على موقع الوزارة والتقدم إلكترونيًا.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تسعى إلى انتهاء المسابقة قبل الشهر الجارى وكل الإجراءات الخاصة بها.

وأضاف عمر، أن اللجان سوف تقوم بفرز بيانات المتقدمين، لافتًا إلى أن الأسبوع الجارى سيتم التقدم إلكترونيًا ومن المقرر أن يتم البدء الأسبوع المقبل فى فرز الأعداد المتقدمة والأوراق.

وفى السياق ذاته، أوضحت الوزارة، أن الأهم فى خطوة التقدم للمسابقة التسجيل إلكترونيًا، وعلى المعلم أن يقدم أوراقه سواء الأسبوع الجارى أو المقبل فهو أمر طبيعى، مضيفة أن المديريات بدأت فى استقبال أوراق المتقدمين حتى يتم الانتهاء بشكل سريع من الإجراءات وفى المواعيد المقررة.