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وزيرة: بإمكان ماى التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 10 فبراير 2019 12:33 م
وزيرة: بإمكان ماى التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماي
رويترز
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 قالت ليز تراس وزيرة الخزانة البريطانية لمحطة سكاي نيوز اليوم الأحد إن بإمكان رئيسة الوزراء تيريزا ماي التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتغيير أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد متعلقة بحدود أيرلندا الشمالية.

وأضافت "أؤمن بقدرة تيريزا ماي على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".

كما عبرت عن رفضها لفكرة الاتحاد الجمركي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو أمر يدعمه حزب العمال المعارض الرئيسي وقال الاتحاد الأوروبي إنه مهتم بالسعي إليه لكن ماي ترفضه بشده.

 


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