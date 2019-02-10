وقال رئيس المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" فلاديمير أوستيمينكو - في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد - : إن "دعوة مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، جيم برايدينستاين للقدوم إلى روسيا لإجراء المزيد من المحادثات، أعلن عنها مدير وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" ديمتري روجوزين خلال دائرة تلفزيونية مغلقة" ، مشيرا إلى أن " الجانب الأمريكي لديه نية، لكن لم يتم بعد الاتفاق على موعد الزيارة".