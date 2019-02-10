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محافظ كفر الشيخ: عودة المعلمين المنتدبين إلى مدارسهم باستثناء سن 58 عاماً

الأحد، 10 فبراير 2019 09:05 م
محافظ كفر الشيخ: عودة المعلمين المنتدبين إلى مدارسهم باستثناء سن 58 عاماً محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التعليم
كفر الشيخ– محمد سليمان
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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على إلغاء انتداب المعلمين من دواوين الإدارات التعليمية والمديرية، وعودتهم إلى مدارسهم الأصلية، باستثناء من بلغ منهم سن 58 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة طبقاً لتقرير اللجنة الطبية.

وأضاف أن ذلك يأتى حرصاً على انتظام العملية التعليمية وسد العجز بالمدارس، والاستفادة بخبراتهم، للصالح العام وتنفيذاً للقانون، لافتاً لأنه لا استثناء لأحد، حيث جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.


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