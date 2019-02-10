محافظ شمال سيناء يقوم بزيارة مفاجئة لمجلس مدينة بئر العبد

شمال سيناء - محمد حسين

قام اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة ،محافظ شمال سيناء، بزيارة مفاجئة لمقر مجلس مدينة بئر العبد، وخلال زيارته التقى شوشة ، ايهاب فرغلى، رئيس مدينة بئر العبد، وسليمان شميط مدير الادارة التعليمية ،وأطمئن المحافظ من الأهالى على سير الخدمة داخل المجلس وجانب من مطالبهم . وكان محافظ شمال سيناء، قام اليوم بزيارة تفقدية لعددا من مدارس العريش، وأعفى مدير مدرسة تعليم اساسى من منصبة، بعد ان تبين له عدم قيامه بالاستعداد لانطلاق النصف الثانى من العام الدراسى .

و من جانب اخر أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن لجنة ضمت مسئولى الجهات الخدمية اجتمعت اليوم لمناقشة مسار خط كهرباء 22 المقرر أن يصل من محطة كهرباء المساعيد غرب العريش وصولا لمدينة الشيخ زويد ،وأوضح البيان انه تم خلال الاجتماع مراجعة مسار خط الكهربا الجديد مرورا بمدينة العريش

كما أعلنت ادارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء اليوم، تسييرها قافلة طبية لأهالى قرية الجورة بالتعاون مع مستشفى الشيخ زويد المركزى ، ونوه البيان الى

أن القافلة ضمت تخصصات الباطنة والأطفال وممارس عام وفريق مبادرة 100 مليون صحة ، بالإضافة إلى فريق التطعيمات والفحوصات المعملية، وتم توقيع الكشف الطبي على 113 حالة مرضيه وصرف العلاج المناسب لهم، وفحص 75 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وإجراء 20 فحص معملي و5 حالات رسم قلب في حين قام فريق التطعيمات بتطعيم 56 طفل ضمن الحملة القومية الشاملة ضد مرض شلل الأطفال، وتطعيم 20 طفل من المتخلفين عن التطعيمات الدورية، وعمل ندوة تثقيفية عن مرض السكر ومضاعفاته.