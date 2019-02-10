محافظ الدقهليه: تطوير بحيرة المنزلة مشروع الدولة ولا يمكن إيقافه

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا لمناقشة استكمال تطوير بحيرة المنزلة الجارى حاليا طرح خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة باستكمال انشاء الطريق الجديد بالبحيرة.

وقال شاروبيم إن تطوير بحيرة المنزلة وتطهيرها يعد مبادرة من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تم رصد المليارات لتنفيذها، وقال إن الدولة لن تسمح بأية مخالفات على البحيرة، وأضاف ان الهدف من التطوير هو الحفاظ على صحة المواطنين فى المحافظات الثلاث التى تقع على أرضها البحيرة وكذلك استخراج أسماك سليمة من الناحية الصحية.

وقال محافظ الدقهلية إن المخالفين بالبناء على اراضى البحيرة والمقيمين بها حاليا هم مواطنين يجب الحفاظ عليهم وعلى مصالحهم والجلوس معهم لاقناعهم بضرورة تطوير البحيرة الذى يستهدف صالحهم وصالح الدولة المصرية ككل.

وقرر الدكتور كمال شاروبيم تشكيل لجنة من القيادات الأمنية والتنفيذية لإدارة حوار مع المواطنين لطمأنتهم بان هناك اسكانا بديلا سيتم نقلهم إليه، وأضاف أن الحوار ضرورة حتى لا يتسرب أحد المغرضين بين المواطنين وينقل إليهم أخبارا غير صحيحة ومغلوطة خاصة وان مشروع تطوير البحيرة هو مشروع الدولة المصرية ولا يمكن إيقافه او عدم استكماله.

وقال محافظ الدقهلية إن الدولة ممثلة فى المحافظة سوف تتحمل ايجارات المساكن التى سينتقل إليها المواطنين الحاليين بالكامل، وأن المواطن لن يتحمل مليما واحدا كايجار للسكن الذى ينتقل إليه.

وفى سياق متصل، افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مشروع محطة الصرف الصحى بقرية الشعالة التابعة لمركز السنبلاوين، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الدقهلية، والمهندسة منال الغندور رئيسة مجلس مدينة السنبلاوين

وافتتح المحافظ المحطة والتى تعمل بطاقة ٢٠ الف م3 يوم، والتى تخدم ١٥ الف نسمة، وذلك بتكلفة ٢٥ مليون جنية، و المحطة الرفع تعمل ب٢ طلمبة و خط طرد بطول ٩.٥ كم شبكات.