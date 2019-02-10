فيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى مقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا

كتب ــ سمير حسنى

ينشر "اليوم السابع" فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبدأت الجلسة المغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد.

ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.