فيديوجراف .. جهود هيئة الرقابة الإدارية فى يناير 2019

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يناير 2019 فى كشف العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
• تنفيذ 42 قضية جنائية مباشرة
• ضبط رشاوى بقيمة 325 ألف جنيه
• ضبط مساعد رئيس حي العمرانية مرتشيا
• تحقيق 379.58 مليون جنيه للدولة نتيجة مخالفات
• تحقيق 451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد تصويب مخالفات
• استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 1.98 مليون جنيه
• تصويب تعاقدات قيمتها 1.1 مليون جنيه
• ضبط موظفين بالتأمينات لاستيلائهم على 13.5 مليون جنيه
• منع استيلاء موظف سابق بالضرائب على أملاك دولة بالجيزة
• استبعاد غير مستحقي الدعم من قبل وزارتي التموين والتضامن
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