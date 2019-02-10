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فيديوجراف .. جهود هيئة الرقابة الإدارية فى يناير 2019

الأحد، 10 فبراير 2019 03:28 م
فيديوجراف .. جهود هيئة الرقابة الإدارية فى يناير 2019 هيئة الرقابة الإدارية
مصطفى فرغلى
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نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يناير 2019 فى كشف العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

       •      تنفيذ 42 قضية جنائية مباشرة

       •      ضبط رشاوى بقيمة 325 ألف جنيه

       •      ضبط مساعد رئيس حي العمرانية مرتشيا

       •      تحقيق 379.58 مليون جنيه للدولة نتيجة مخالفات

       •      تحقيق 451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد تصويب مخالفات

       •      استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 1.98 مليون جنيه

       •      تصويب تعاقدات قيمتها 1.1 مليون جنيه

       •      ضبط موظفين بالتأمينات لاستيلائهم على 13.5 مليون جنيه

       •      منع استيلاء موظف سابق بالضرائب على أملاك دولة بالجيزة

       •      استبعاد غير مستحقي الدعم من قبل وزارتي التموين والتضامن

 

 


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هيئة الرقابة الإدارية

الرقابة الادارية

عوائد مالية للدولة

مكافحة الفساد

القضايا الجنائية

جمعيات الإسكان

السويس




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