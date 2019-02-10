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طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأحد، 10 فبراير 2019 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون خفيفة على القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18 

شبين الكوم 11 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18 

الإسكندرية 09 17      

بلطيم 10 17  

مطروح 09 17 

السلوم 07 16 

سيوة 06 19

بورسعيد 11 16

دمياط 12 17

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 08 17

السويس 10 18

العريش 09 16

رفح 09 16    

رأس سدر 12 19

نخل 05 15    

نويبع 14 20   

طابا 08 17    

كاترين 01 11 

الطور 10 22   

شرم الشيخ 14 21      

الغردقة 13 21 

مرسى علم 14 20       

الفيوم 09 18

بنى سويف 09 19       

المنيا 07 19    

أسيوط 08 18 

سوهاج 07 19

قنا 09 20      

الأقصر 10 21 

أسوان 11 22  

أبوسمبل 12 21 

الوادي الجديد 07 22   

شلاتين 16 23 

أبو رماد 17 23

راس حدربة 18 22

حلايب 18 21

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة 16 25

الرياض 12 26 

المنامة 17 23   

أبو ظبي 16 25

الدوحة 16 24

الكويت 12 21

دمشق 03 14

بيروت 11 16  

عمان 04 12  

القدس 04 11 

غزة 09 16

بغداد 06 19

مسقط 18 26 

صنعاء 08 25  

الخرطوم 16 33 

طرابلس 08 16

تونس 07 16  

الجزائر 09 14

الرباط 24 32

نواكشوط 16 30        

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 01 07    

إسطنبول 02 08         

إسلام آباد 05 16       

نيودلهي 08 19 

جاكرتا 24 32 

بكين 08- 00

كوالامبور 24 33        

طوكيو 01- 03

أثينا 03 12    

روما 04 14    

باريس 06 10  

مدريد 01- 16

برلين 05 09   

لندن 05 10

مونتريال 12- 08-      

موسكو 06- 01-

نيويورك 04- 14        

واشنطن 03- 13        

 

         

 


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