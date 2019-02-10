ضبط 51 صنف مبيد و206 عبوات مخصبات زراعية منتهية الصلاحية بدمياط

شنت مديرية الزراعة بدمياط، بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية حملة موسعة على شركات تصنيع الأسمدة بمركز كفر البطيخ، وأسفرت الحملة عن ضبط 51 صنف مبيدات منتهى الصلاحية و206 عبوة مخصبات زراعية منتهية الصلاحية وذلك داخل احدى الشركات وتم عمل محضربالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاءت تلك الحملة استمرارا لتكثيف أعمال الرقابة على المبيدات وفي ظل التنسيق التام والتعاون المشترك بين مديرية الزراعة بدمياط و شرطة البيئة المسطحات المائية تم مراجعة تراخيص إحدى شركات تصنيع الأسمدة وتبين بالفحص أن التراخيص منتهية وتم تشميعها بالشمع الأحمر، كما تم ضبط محل أسمدة ومبيدات بناحية كفر البطيخ منتهية الصلاحية.

شارك بالحملة المهندس محمد شرف، مدير الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية والعقيد أشرف الصعيدى، رئيس شرطة البيئة والمسطحات المائية، والمقدم محمد حمادى وملازم أول محمد الوتيدى.