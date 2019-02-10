صور..مصر تشارك فى ختام مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية بحضور وزيرة الثقافة

كتبت بسنت جميل

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مشاركة مصر فى حفل ختام مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الذى أُقيم على مسرح مرسى العلم فى ليلة حملت اسم الفنانة الراحلة "وردة"، وأحياتها المطربة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، وتضمن الحفل مجموعة من أشهر الأغانى التى قدمتها الفنانة الراحلة "وردة" وتعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء.

وقالت عبد الدايم، فى بيان، إن مثل هذه المحافل الدولية تأتى تأكيداً على الريادة الفنية لمصر، وأضافت أن الاحتفال برموز وإعلام الموسيقى والغناء يعد تخليدًا لفنانين صنعوا تاريخاً تنقله الأجيال، وأشارت إلى أن إحياء تراث هؤلاء العمالقة يعزز قيم الحفاظ على الهوية المصرية والعربية.

ومن جانبها، أكدت الفنانه جيهان مرسى، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بدار الأوبرا، أن مشاركة فرقة الموسيقى العربية تأتى للعام الثالث على التوالى، حيث شاركت الفرقة فى الدورة الأولى بليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، وفى العام الماضى كانت ليلة للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.















