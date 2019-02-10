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رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات التأهيل التربوى بتربية سوهاج

الأحد، 10 فبراير 2019 05:10 م
رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات التأهيل التربوى بتربية سوهاج جانب من الجولة
سوهاج محمود مقبول
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تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات برنامج التأهيل التربوى بكلية التربية بمقرها الجديد، والتى تستمر حتى 14 فبراير الجارى.

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وقال أن البرنامج يستهدف العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، ويهدف إلى تطوير مستوى الكوادر بوزارة التربية والتعليم وتحسين كفاءتهم المهنية، بالإضافة إلى اكسابهم المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية فى المجال التعليمي، والتدريب على استخدام وسائل وتكنولوجيا التعلم للارتقاء بالعملية التعليمية.

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وأضاف أنه تم تجهيز القاعات بوسائل التهوية إلى جانب التجهيزات الطبية وسيارة إسعاف مجهزة لضمان الراحة والاستقرار للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات.


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رئيس جامعة سوهاج

امتحانات

كلية التربية




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