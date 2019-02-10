جنايات القاهرة تخلى سبيل شادى أبو زيد بتدابير احترازية

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، اليوم الأحد، اخلاء سبيل شادي أبوزيد، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، بتدابير احترازية.

وأسندت نيابة أمن الدولة إلى المتهم بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى إرهابية جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما أسندت للمتهم نشر أخبار كاذبة عن البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.