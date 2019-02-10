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جمال عبد الناصر ومحمد صلاح يتصدران بوابة إفريقيا الإلكترونية لـ"العامة للاستعلامات"

الأحد، 10 فبراير 2019 02:53 م
جمال عبد الناصر ومحمد صلاح يتصدران بوابة إفريقيا الإلكترونية لـ"العامة للاستعلامات" بوابة مصر أفريقيا
كتب محمود العمرى
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تصدر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والنجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، ضمن الشخصيات الأفريقية التى أثرت فى الحياة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التى تم إطلاقها من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، والناطقة بـ6 لغات هى العربية والانجليزية والفرنسية والسواحيلية ولغة الهوسا، كما يتم الإعداد لإصدار موقع منها باللغة الأمهرية خلال أيام.

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بوابة مصر أفريقيا

 

وركزت البوابة الإلكترونية التى تم إطلاقها مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، على 5 شخصيات كان لهم تأثير فى أفريقيا ، وهم الزعيم والمناضل نيلسون مانديلا ، والمناضل الراحل عمر المختار ، والزعيم الغانى كوامى نكروما ، وكان بينهم النجم واللاعب المصرى محمد صلاح ، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

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بوابة مصر أفريقيا

 

وتعد بوابة مصر أفريقيا هي أكبر بوابة إلكترونية جادة للتواصل مع الشعوب الأفريقية بلغاتها المحلية، إضافة إلى اللغات الأوروبية المنتشرة فى القارة الأفريقية إضافة إلى اللغة العربية بالطبع.


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