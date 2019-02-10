تفاصيل القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية غموض وقائع سرقات الدراجات البخارية بدائرة قسم ثان الاسماعيلية وتمكنت من القبض على تشكيل عصابى يضم 4 متهمين تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بنظام المغافلة.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود عدة بلاغات للعميد عادل صيام مامور قسم ثان الاسماعيلية بشان سرقة الدراجات البخارية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية بنظام المغافلة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان رئيس المباحث الجنائية ضم المقدم ايهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الاسماعيلية ومعاونيه اوكل لفريق البحث كشف غموض وقائع السرقات والقبض على مرتكبيها واستعادة المسروقات .

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء وقائع السرقات تشكيل عصابى يضم كل من المتهم" مصطفى.ت.ا"23 عام عاطل مقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية والمتهم "علاء.ر.ش"37 عام عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد والمتهم "اشرف.ع.م"21 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية والمتهم "سالم .ح.س"28 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد .

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقه الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة، عقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطهم ، بحوزة المتهم الثالث سلاح نارى" فرد خرطوش"، 2 طلقة من ذات العيار.

بمناقشتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها كما اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية والمحرر بسرقتها المحضر رقم 394 لسنة 2019 جنح قسم ثان الاسماعيلية عن بلاغ "عبدالرحمن .ح.خ"23 عام طالب مقيم دائرة قسم ثان وواقعة سرقة الدراجة 4661 الاسماعيلية والمحرر بسرقتها المحضر رقم 6626 لسنة 2018 جنح قسم ثان الاسماعيلية عن بلاغ "محمود.ب.ر"52 عام عامل زراعى مقيم الشهداء وواقعة سرقة الدراجة البخارية رقم ( ط ص ف 2927) والمحرر بسرقتها المحضر رقم 1560 لسنة 2017 جنح قسم ثالث الاسماعيلية عن بلاغ "السيد.س.ع"24 عام لحام مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية.

كما اعترف المتهمون بارتكاب واقعة سرقة الدراجة البخارية رقم 100602 الاسماعيلية والمحرر بسرقتها المحضر رقم 11841 لسنة 2015 جنح مركز ابو صوير عن بلاغ "هشام.س.ع" مقيم المستقبل دائرة مركز ابو صوير وذلك من أمام منزله بابو صوير وواقعة سرقة الدراجة البخارية رقم 202204 الاسماعيلية والمحرر عن سرقتها المحضر رقم 147 لسنة 2019 جنح قسم ثان الاسماعيلية عن بلاغ "مصطفى.م.م"29 عام مدرب صالة جيم مقيم دائرة مركز ابو صوير.

وذلك أثناء توقف الدراجة امام صالة الجيم بدائرة قسم ثان الاسماعيلية كما اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة الدراجة البخارية رقم 109467 الاسماعيلية والمحرر بسرقتها المحضر رقم 54 لسنة 2019 جنح قسم ثان الاسماعيلية عن بلاغ "عمرو.م.ع"22 عام طالب مقيم ارض المعلمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية وسرقة الدراجة البخارية رقم 13268 الاسماعيلية والمحرر عن سرقتها المحضر رقم 7214 لسنة 2018 جنح قسم ثان الاسماعيلية عن بلاغ "هانى.س.ف"36 عام مندوب مبيعات مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية.

واعترفوا بسرقة الدراجة البخارية رقم 101097 الاسماعيلية والمحرر بسرقتها المحضر رقم 6433 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الاسماعيلية عن بلاغ "عبدالله.س.ص"40 عام موظف بشركة الاسماعيلية للدواجن مقيم دائرة مركز الاسماعيلية وسرقة الدراجة البخارية بدون ارقام والمحرر عن سرقتها المحضر رقم 5235 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الإسماعيلية عن بلاغ "احمد.ع.ا"24 عام موظف بالمحافظة.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهمين بارتكابهم الوقائع وبارشاد المتهم الاخير تم استعادة الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق.