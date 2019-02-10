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الأحد، 10 فبراير 2019 02:53 م
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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 10 فبراير 2019 02:33 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% خاسرة 63.98 نقطة، ليغلق عند مستوى 10441.21 نقطة.
  
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 5 ملايين سهم بقيمة 105.8 مليون ريال قطرى عبر 3676 صفقة، وارتفع 12 سهم، وانخفض 32 سهم، واستقر 3 أسهم.
  
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.25%، ثم قطاعى الصناعات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.61%.
 

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