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تراجع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 10 فبراير 2019 03:04 م
تراجع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسراً عدد 39.63 نقطة ليغلق عند مستوى 8573.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.16% رابحا عدد 172.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.32 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 91.4 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 59 شركة، فيما تراجعت 106 شركة. 
  
وتراجع 12 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.06%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل التجارية بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.43%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.33%.
  
جاء سهم المملكة على رأس القائمة الخضراء بنسبة 4.30%، تلاه سهم أسمنت اليمامة بنسبة 3.15%، ثم سهم أسمنت القصيم بنسبة 3.13%، فيما تصدر سهم المتحدة للتأمين القائمة الحمراء بنسبة 2.95%، تلاه سهم استثمار بنسبة 2.21%، ثم سهم سامبا بنسبة 2.20%، وتصدر سهم دار الأركان قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 11.4 مليون ورقة مالية منفذة.
 

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