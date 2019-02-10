تحرير 861 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 861 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 424 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و17 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و18 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 8 سيارات و51 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و12 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 11 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و51 مخالفة بيئة و100 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 13 مخالفة خط السير و11 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و8 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 17 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و19 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6 سيارات متروكة و18 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 20 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و19 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير24 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.