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الكوريتان تناقشان تشكيل فريق كورى موحد فى أولمبياد طوكيو

الأحد، 10 فبراير 2019 07:48 ص
الكوريتان تناقشان تشكيل فريق كورى موحد فى أولمبياد طوكيو زعيما الكوريتين
سول /أ ش أ/
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أعلنت مصادر كورية جنوبية مطلعة، أن الكوريتين تناقشان سبل تشكيل فريق كورى موحد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو القادمة.

وأفادت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن وزير الثقافة والرياضة الكورى الجنوبى دو جونج-هوان سوف يقوم مع نظيره الكورى الشمالى كيم إيل-كوك بزيارة إلى مقر اللجنة الأولمبية الدولية فى مدينة لوزان السويسرية يوم 15 فبراير الجارى لعقد محادثات ثلاثية مع رئيس اللجنة توماس باخ ، وسيرافقه لى كي-هونج رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الكورية الجنوبية، ويو سونج-مين العضو فى اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المتوقع أن تتطرق المحادثات الثلاثية التى اقترحتها اللجنة الأولمبية الدولية إلى تشكيل فريق كورى موحد فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 فى طوكيو واستضافة الكوريتين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2032 بشكل مشترك.

وكانت الكوريتان قد شكلتا فريق هوكى الجليد الموحد للسيدات فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 فى بيونج تشانج بكوريا الجنوبية ، وتعتزمان تشكيل ثانى فريق أولمبى موحد فى أولمبياد طوكيو.

وسبق أن عقدت الكوريتان جولتين من المحادثات الرياضية لمناقشة تشكيل فريق كورى موحد، وهناك احتمال كبير لتشكيل فريق كورى موحد فى كل من كرة السلة للسيدات والكانو والتجديف فى أولمبياد طوكيو القادمة.

 


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