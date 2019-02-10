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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإسماعيلية

الأحد، 10 فبراير 2019 07:08 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية فى القبض على تشكيل عصابى يضم 4 متهمين، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود عدة بلاغات للعميد عادل صيام مامور قسم ثان الاسماعيلية بشان سرقة الدراجات البخارية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وقائع السرقات والقبض على مرتكبيها واستعادة المسروقات.

 

وتوصلت تحريات فريق البحث ان وراء وقائع السرقات تشكيل عصابى يضم كل من المتهم" مصطفى.ت.ا"23 عام عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية والمتهم "علاء.ر.ش"37 عام عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد والمتهم "اشرف.ع.م"21 عاما عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية والمتهم "سالم .ح.س"28 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد.

 

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة، عقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطهم ، بحوزة المتهم الثالث سلاح نارى" فرد خرطوش"، 2 طلقة من ذات العيار .

 

بمناقشتهم بما أسفرت عنه التحريات اقروا بصحتها، واعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقات دراجات بأسلوب المغافلة.

 


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