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الأحد، 10 فبراير 2019 07:10 م
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السفيرة الأمريكية فى كندا تطالب الصين بالإفراج عن الكنديين المحتجزين لديها

الأحد، 10 فبراير 2019 06:03 م
السفيرة الأمريكية فى كندا تطالب الصين بالإفراج عن الكنديين المحتجزين لديها اعتقال-صورة ارشيفية
أ ش أ
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أعربت كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية في كندا، عن قلق بلادها بشأن اعتقال الصين مواطنين كنديين، وذلك على خلفية اعتقال كندا المسؤولة المالية بشركة هاواوي الصينية، واصفة اعتقال الكنديين بأنه "غير قانوني"، مطالبة بكين بالإفراج عنهما.

 

وقالت السفيرة كيلي كرافت - في بيان اليوم الأحد - إن اعتقال الدبلوماسي السابق مايكل كوفريت ورجل الأعمال مايكل إيكفور "أمر غير مقبول"، داعية الصين إلى إنهاء ما وصفته "بالاعتقالات التعسفية".

 

واحتجزت الصين في 10 ديسمبر ، في محاولة واضحة للضغط على كندا للإفراج عن المسؤولة الصينية منج وان تشو، الذي اعتقل في الأول من ديسمبر بناء على طلب السلطات الأمريكية.

 

ومنج هي المديرة المالية الرئيسية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي وابنة مؤسسها.

 

وترغب الولايات المتحدة تسليمها لمواجهة اتهامات بأنها ارتكبت "جريمة غش" عن طريق تضليل البنوك بشأن تعاملات هواوي التجارية في إيران.

 

وقالت كرافت إن القضية الجنائية لوزارة العدل الأمريكية ضد منج تستند فقط إلى الأدلة والقانون، وأن الولايات المتحدة تقدر التزام كندا الثابت بحكم القانون.

 


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