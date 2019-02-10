video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى أبرز المتحدثين فى المؤتمر الدولى الأول لسلامة الأغذية المشترك

الأحد، 10 فبراير 2019 10:41 ص
الرئيس السيسى أبرز المتحدثين فى المؤتمر الدولى الأول لسلامة الأغذية المشترك الرئيس السيسى
أديس أبابا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى اليوم الأحد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتصدر قائمة المتحدثين فى المؤتمر الدولى الأول لسلامة الأغذية المشترك الذى تبدأ فعالياته بعد غد الثلاثاء وتستمر يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووفقا لبيان بثه الاتحاد الاتحاد الأفريقى فى موقعه الالكترونى الرسمى، سيعقد المؤتمر الدولى الأول بشأن سلامة الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقى فى مركز المؤتمرات فى الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا.

ويجمع المؤتمر، قادة الحكومات وكبار صناع السياسات وممثلين من المنظمات الدولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتحديد الإجراءات والاستراتيجيات الرئيسية للتصدى للتحديات الحالية والمستقبلية لسلامة الأغذية على الصعيد العالمى، وتعزيز الالتزام لزيادة سلامة الأغذية فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتشمل بعض القضايا الرئيسية التى سيتم طرحها، فوائد الاستثمار فى الغذاء الآمن، النظم الغذائية المستدامة فى سياق تغير المناخ والتحولات الرقمية من أجل سلامة الأغذية وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات صحية ودعم النظم الغذائية المستدامة.

وتضم قائمة المتحدثين أيضا فى المؤتمر رئيس رواندا بول كاجامى (رئيس الاتحاد الإفريقى المنتهية ولايته)، ورئيس الوزراء الإثيوبى إبى أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى، ورئيس بنك التنمية الأفريقى أكينومى أديسينا، والمدير العام للفاو خوسيه جرازيانو دا سيلفا، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم.

ومن المنتظر حضور رؤساء الدول والحكومات ووزراء الصحة والزراعة والتجارة والبيئة وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى قادة المنظمات الدولية والأبحاث والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وسوف يتبنى الحدث بيانا سياسيا رفيع المستوى يدعو إلى زيادة التعاون والتنسيق والدعم الفنى والاستثمار لتحسين السلامة الغذائية على مستوى العالم.

ويتسبب الغذاء غير الآمن فى حوالى 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالأغذية سنويا، وبالتالى فإنه يشكل تهديدا لصحة البشر والاقتصادات، كما أنه يؤثر بصورة متفاوتة على الأشخاص الضعفاء والمهمشين، لا سيما النساء والأطفال والسكان المتضررين من الصراعات والمهاجرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى التى تنطلق اليوم الأحد وتستمر يومين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "عام اللاجئين والنازحين داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى يصل إلى مقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا

انطلاق الجلسة المغلقة لقادة إفريقيا فى أديس أبابا بحضور الرئيس السيسي

فيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى مقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا

الرئيس السيسى يشارك فى إزاحة الستار عن تمثال الإمبراطور هيلاسلاسى

الرئيس السيسى

الاتحاد الافريقى

مؤتمر سلامه الاغذيه

اديس ابابا




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة