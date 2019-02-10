وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي - في بيان - أن الاجتماع سيعقد تحت عنوان "دعوة لدعم ومساءلة أفضل للاستثمارات في مجال التغذية"، برئاسة جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو ، وسيحضره رئيس بنك التنمية الأفريقي الدكتور أكينوومى أديسينا وكبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي وعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في مؤتمر القمة.

وتعد بطاقة الأداء المعنية بتسجيل نتائج الالتزام بالمساءلة الغذائية في القارة السمراء، أحدث أداة أعدها البرنامج الإفريقي للريادة في التغذية ، لزيادة الوعي وتعزيز الالتزامات من قبل الحكومات الأفريقية ، لوضع حد لسوء التغذية والتشجيع على بناء أطفال أصحاء.

وتقدم هذه الأداة - القائمة على أساس تسجيل البيانات - نظرة عامة حول كيفية قيام القادة الأفارقة بمتابعة مؤشرات التغذية الرئيسية في بلادهم.

ومن المتوقع أن يتم استخدام بطاقة الاداء المعنية بتسجيل نتائج الالتزام بالمساءلة الغذائية بشكل متزايد لتتبع جهود أفريقيا لوقف سوء التغذية وآثاره.