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الإيرانى المتشدد خاتمى: نمتلك معادلة صنع القنبلة النووية ولن نصنعها

الأحد، 10 فبراير 2019 02:04 م
الإيرانى المتشدد خاتمى: نمتلك معادلة صنع القنبلة النووية ولن نصنعها سيد أحمد خاتمى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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قال رجل الدين الإيرانى المتشدد سيد أحمد خاتمى، إن بلاده تمتلك معادلة صنع "القنبلة النووية"، وفقا لوكالة إيرانا، وعاد ليقول "إيران لا تنتوى صنع قنبلة نووية لكن بالتأكيد نمتلك معادلة تصنيعها".

وأضاف خاتمى الذى يعد أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة، المؤسسة النافذة فى السياسة الإيرانية، "إيران لا ترغب فى استخدام أسلحة الدمار الشامل، لكن امتلاك طاقة نووية أمر حيوى بالنسبة لها".

واعتبر خاتمى أن قدرة إيران الصاروخية أمرا هام، قائلا "لأننا نعيش فى عالم فيه القوى الكبرى وحلفاءها مثل الذئاب لا تعرف سوى النهب والانتهاكات" لذا فأن "القدرة النووية والصاروخية لإيران هى التى توقف هؤلاء الذئاب فى أماكنهم" على حد تعبيره.

وقال لكن الخبث الأمريكى يسعى لانتزاع فتيل القدرة النووية الإيرانية، فالاتفاق النووى انتهى، وما يحافظ على البلاد فى هذه الظروف الراهنة هى القدرة الصاروخية"، وتابع "إذا سلبوا منا هذه القدرة سيبدلون نهار الشعب الإيرانى لليل حالك السواد فقدرتنا الصاروخية سيؤدى إلى القوة وتخيف القوى الكبرى".

وتباهى خاتمى بصناعة الصواريخ قائلا "الصواريخ الباليستية الإيرانية تتمتع بمدى يبدأ من 1000 كلم إلى 1500 كلم، فضلا عن المدن الصاروخية والصواريخ متوسطة المدى التى يبلغ مداها من 500 إلى 1000كلم".

وحول الأزمة الاقتصادية التى تعيشها إيران، قال خاتمى "لا يمكن إنكار مشكلات الإيرانيين، الشعب يعذب!"، ولولا تعليمات المرشد بتشكيل المجلس الأعلى الاقتصادى والتصدى للمخالفين لكان الوضع أسوأ مما هو الآن".


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