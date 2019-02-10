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استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض منزل منفلوط بأسيوط

الأحد، 10 فبراير 2019 11:31 ص
استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض منزل منفلوط بأسيوط العقار
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكنت قوات الحماية المدنية، من استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض المنزل المنهار بقرية بنى مجد بمركز منفلوط بأسيوط .

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد انهيار منزل بقرية بنى مجد التابعة لمركز منفلوط.

وبالانتقال تبين أن المنزل قديم ومتهالك ملك عثمان طه شعراوى تعيش فيه أكثر من 5 أسر، والمنزل مكون من 3 طوابق وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج سيدة على قيد الحياة من تحت انقاض المنزل وبها كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم المختلفة وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى، كما تمكنت من انتشال جثة أمل عثمان طه 35 سنة وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي منفلوط المركزى. 

 

 

 


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