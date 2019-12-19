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محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بالعيد القومى

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:12 ص
محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بالعيد القومى جانب من الاحتفال
بورسعيد محمد فرج

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شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، مساءا ، فعاليات المهرجان الثقافى الفنى ( حبيبتى يا بورسعيد ) الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة ، برئاسة الدكتور جاسر العاشر إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي ومرور 150عام على افتتاح قناة السويس ، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

 

وخلال الاحتفال ، تم عرض الأعمال الفنية والموسيقية لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقة عجميات وكذلك عرض الاعمال التى تجسد ذكرى العيد القومي لبورسعيد ، وايضا مرور 150 عام على افتتاح قناة السويس ، وأعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية التى تعبر عن أحداث عظيمة فى تاريخ مصر بشكل عام وبورسعيد بشكل خاص ، موضحا أهمية المشاركة المجتمعية فى الاحتفال بهذه الذكرى التى تجسد الأمجاد والبطولات .

 

وأكد اللواء عادل الغضبان إن الفترة الحالية تشهد ايضا الاحتفال بالانجازات والمشروعات القومية التى تتم فى مختلف المجالات ، والتى تعبر فصلا أضافيا فى سجل تاريخ المحافظة ، و يعتبر استكمالا لبطولات وأمجاد المحافظة الماضية ، والتى شهدت التعاون سويا من أجل تحرير الوطن والحفاظ على أرضيه، لافتا إلى أهمية الوعى الاجتماعى والثقافى والذى يساهم فى توفير بيئة خصبة لتحقيق الارتقاء بالمجتمع فى مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن حب الوطن والإخلاص فى العمل هما أساس التنمية و التقدم  وانجاز كل ما يساهم فى خدمة المواطن و الارتقاء بمستوى معيشته .

 


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