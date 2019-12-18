محافظ بورسعيد يبحث مع رؤساء الأحياء الاستعداد للعيد القومى للمحافظة

بورسعيد – السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسع بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد رؤساء الأحياء ومديرى المديريات لمتابعة عدد من الملفات المطروحة حاليًا.

وأكد اللواء عادل الغضبان، على أهمية المتابعة المستمرة لملف النظافة والذى يمثل أهمية كبرى للحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمحافظة، ووجه بوجود مؤتمر متابعة أسبوعية للوقوف على أخر التطورات فى مختلف الملفات ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الفترة الحالية تشهد أهمية كبيرة لما تم تحقيقه من انجازات فى مختلف المجالات التنموية والخدمية، والتى تتطلب التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات للحفاظ على التطور، واستكمال ما بدأناه من تنمية وحضارة، مؤكدًا على ضرورة الوعى الاجتماعى والتعرف على متطلبات المرحلة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات خلال اللقاء مع مديرى المديريات ورؤساء الأحياء.

وقدم اللواء عادل الغضبان، التهنئة للحضور بمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد والتى تعبر عن ذكرى عظيمة تعيد للأذهان الأمجاد والبطولات التاريخية للمحافظة، لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى هذا الحدث الذى يعكس صورة المحافظة الحضارية والتاريخية.