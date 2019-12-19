تقرير يكشف بالأرقام أزمات الاقتصاد التركى وإغلاق الشركات بسبب أردوغان

كتب محمود العمرى

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن الأزمات الطاحنة التى تشهدها تركيا بسبب سياسات أردوغان، والتى أدت إلى كثير من الأزمات فى الملف الاقتصادى، وتراجع الأوضاع وزيادة الديون بشكل كبير فى تركيا.

وأضاف التقرير، أن الوضع الاقتصاد الطاحن التى تتعرض له أنقرة، تسبب فى غلق الكثير من الشركات، وإعلان إفلاسها، والتى كشفت عنها الإحصائيات عن انهيار الاقتصاد التركى، بإلاضافة إلى هروب الكثير من المستثمرين فى تركيا بسبب الأوضاع الاقتصادية، التى تسبب فيها أردوغان بأفعاله التخريبية فى المنطقة.