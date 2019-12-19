سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير يكشف بالأرقام أزمات الاقتصاد التركى وإغلاق الشركات بسبب أردوغان

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:08 ص
تقرير يكشف بالأرقام أزمات الاقتصاد التركى وإغلاق الشركات بسبب أردوغان أردوغان
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن الأزمات الطاحنة التى تشهدها تركيا بسبب سياسات أردوغان، والتى أدت إلى كثير من الأزمات فى الملف الاقتصادى، وتراجع الأوضاع وزيادة الديون بشكل كبير فى تركيا.

وأضاف التقرير، أن الوضع الاقتصاد الطاحن التى تتعرض له أنقرة، تسبب فى غلق الكثير من الشركات، وإعلان إفلاسها، والتى كشفت عنها الإحصائيات عن انهيار الاقتصاد التركى، بإلاضافة إلى هروب الكثير من المستثمرين فى تركيا بسبب الأوضاع الاقتصادية، التى تسبب فيها أردوغان بأفعاله التخريبية فى المنطقة.

 

 

 


تركيا

الأوضاع في تركيا

عاجل

اخبار عاجلة

الاقتصاد التركى

اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. معارض تركى: أردوغان باع البلد وجنودها لتميم وأمه

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:51 م

فيديو.. إكسترا نيوز تستعرض رفض نواب البرلمان الأوروبى لاتفاقية أردوغان والسراج.. وتؤكد فشل الاتفاقية.. وتسلط الضوء على مساعى الكونجرس لفرض عقوبات على تركيا.. وخبير: بيان البرلمان الأوروبى صفعة جديدة لأردوغان

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:42 م

تسريب يفضح خطة خداع حزب أردوغان للمواطنين للتصويت لهم فى الانتخابات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:09 م

إكسترا نيوز تسلط الضوء على انتفاضة الأتراك ضد أردوغان.. نائبان بحزب العدالة والتنمية سيمنحان أوغلو أول تمثيل بالبرلمان التركى.. ونائب سابق بالحزب الحاكم يصف تركيا بجمهورية الخوف.. واتهامات بمحاولة احتلال سوريا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:00 م

فيديو.. إكسترا نيوز تسلط الضوء على انتفاضة دول أوروبا ضد أردوغان.. وتعرض تقرير سرى يؤكد تهاون تركى فى عبور اللاجئين للقارة الأوروبية.. وتستعرض مطالبات اليونان لـ"أنقرة" باحترام القانون الدولى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميريام فارس توقف حفلها فى السعودية لإسعاف مصاب من الجمهور.. فيديو

ميريام فارس توقف حفلها فى السعودية لإسعاف مصاب من الجمهور.. فيديو

أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

البرلمان يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية

البرلمان يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة