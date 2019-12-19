الاتحاد العام لنساء مصر ينظم احتفالية مرور 60 عاماً على دخول المرأة البرلمان اليوم

أعلن الاتحاد العام لنساء مصر عن تنظيم احتفالية كبرى، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 60 عاماً علي وجود المرأة المصرية تحت قبة البرلمان.

وقالت الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر إن المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة من نائبات البرلمان موضحة أنها عقدت اجتماعا مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لدعوته لحضور المؤتمر وتطرق الحديث حول دور الاتحاد العام لنساء مصر وجهوده نحو تعزيز المرأة المصرية وكذلك الحديث حول نضال المرأة المصرية تحت قبة البرلمان علي مدار تاريخ الحياة النيابية في مصر .

وذكرت بدران أنها عقدت اجتماعا أخر مع مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب للترتيب للمؤتمر وتعزيز التعاون بين الاتحاد ومجلس النواب.

وأكدت بدران علي أن المرأة شكلت دوراً فعالاً ، تحت قبة البرلمان خلال تاريخ الحياة النيابية الطويل، والذي جاوز مائة وخمسون عاما، وما يزيد عن ستون عاما منه شاركت فيه النساء، منذ انتخاب رواية عطية عام 1957، بعد اقرار حق الترشح وفقا لتعديلات دستورية اقرت عام 1956.

وأشارت بدران الي ان المؤتمر يقام بالمشاركة بين اللجنة المصرية للتضامن ومجلس النواب المصري والمجلس القومي لحقوق الانسان.

يشارك في الاحتفالية عدد كبير من اعضاء مجلس النواب والاعلاميين والمجتمع المدني والمهتمين بقضايا المرأة .