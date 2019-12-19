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أعراض السرطانات النسائية عديدة منها النزيف المهبلى

الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:00 ص
أعراض السرطانات النسائية عديدة منها النزيف المهبلى انواع السرطانات النسائية واعراضها
كتبت إيناس البنا

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هناك أنواع عديدة من السرطانات التى تصيب الكثير من الأشخاص من الجنسين، ولكن هناك ما يطلق عليه السرطانات النسائية لأنها أنواع تصيب النساء فقط.

يشمل سرطان أمراض النساء وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" (سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم والمهبل وسرطان الفرج)، لذا من الضرورى متابعة أعراض كل منها لسرعة التعامل معها وتشخصيها فى الوقت المناسب.

يوصف سرطان أمراض النساء بأنه نمو وانتشار غير طبيعيين للخلايا غير الطبيعية التي تنبع من الأعضاء التناسلية، ويمكن أن يساعد الفحص المنتظم في الكشف المبكر عنه، لذا من المهم معرفة تاريخ عائلتك، الذي قد يجعلك عرضة لبعض أنواع السرطان النسائية وسيساعد في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى اختبار وراثي.

اعراض سرطان المبيض
 

يظهر سرطان المبيض عادة في النساء الأكبر سنا، وتشمل أعراض سرطان المبيض " فقدان الشهية ، والشعور بالامتلاء بسرعة ، والانتفاخ ، وتغيير عادات الأمعاء أو المثانة ، وانتفاخ البطن والألم"، لذا إذا لاحظت هذه الأعراض واستمرت لمدة أسبوعين، يجب عليك استشارة الطبيب المختص وبدء الفحص.

اعراض سرطان عنق الرحم
 

سرطان عنق الرحم هو النوع الناتج عن الإصابة المستمرة بفيروس الورم الحليمي البشري عالي المخاطر (HPV)، وتشمل أعراضه" النزيف المهبلي خاصة بعد ممارسة الجنس، إفرازات مهبلية كريهة الرائحة، ألم الساق أو الحوض".

اعراض سرطان الرحم
 

الرحم عبارة عن عضو في الحوض أجوف على شكل كمثرى، تبدأ أعراض سرطان الرحم بـ " النزيف المهبلي بعد انقطاع الطمث"، وبمجرد اكتشافه يمكن للإزالة الجراحية المبكرة للرحم مع المبايض والأنابيب أن تساعد السيدة على الشفاء تقريبًا من سرطان الرحم.

 

اعراض سرطان المهبل
 

سرطان المهبل هو نوع سرطان نادر، وتشمل أعراضه التي يجب ألا تتجاهلها " الإفرازات المهبلية غير الطبيعية والنزيف، الألم أثناء الجماع، وجود كتلة واضحة".

اعراض سرطان الفرج
 

أيضا سرطان الفرج هو نوع نادر من السرطان حيث يحدث نمو غير طبيعي على الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية بشكل رئيسي عند النساء الأكبر سناً، وتشمل أعراضه " الحكة المستمرة أو الألم أو الإحساس بالحرقة أثناء التبول، والنزيف ، والإفرازات التي لا ترتبط بالحيض والكتل المصطبغة  أو البيضاء.

 


اعراض سرطانات النساء

اعراض سرطان المبيض

اعراض سرطان الرحم

اعراض سرطان عنق الرحم

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