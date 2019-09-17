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بمناسبة شهر التوعية بسرطان المبيض.. كل ما تريد معرفته عن المرض

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:00 م
بمناسبة شهر التوعية بسرطان المبيض.. كل ما تريد معرفته عن المرض التوعيه بسرطان المبيض
كتب بيتر إبراهيم

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يعتبر سبتمبر الشهر الوطني للتوعية بسرطان المبيض، وهو مجموعة من الأمراض التي تنشأ في المبايض أو في المناطق ذات الصلة من قناة فالوب والبريتوني، ويُعرف هذا المرض أحيانًا باسم "القاتل الصامت" لأن العديد من النساء لا يتعرفن على علامات المرض حتى يصل إلى مرحلة متقدمة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthNews"..

 

أعراض سرطان المبيض
 

تشمل بعض علامات سرطان المبيض المعروفة: الألم أو الضغط في منطقة الحوض ، أو ألم في البطن أو الظهر ، أو الانتفاخ ، أو الشعور بالامتلاء بسرعة كبيرة ، أو صعوبة تناول الطعام، وتكرار أو حاجة ملحة للتبول يمكن أن يكون أيضا من الأعراض.

إذا لم تختفي هذه الأعراض بالتدخلات العادية ، أي تغيير في النظام الغذائي، أو ممارسة الرياضة، أو أدوية مسهلة، إلخ .. فقد تكون علامة على وجود مشكلة صحية أكبر.

علاج سرطان المبيض

علاج سرطان المبيض عادة ما ينطوي على مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي، وتختلف خطة العلاج بناءً على عدد من العوامل الفردية ، بما في ذلك نوع سرطان المبيض والصحة العامة والتفضيلات الشخصية وما إذا كان المريضة تخطط لإنجاب أطفال.

 

خطر الإصابة بسرطان المبيض
 

النساء فوق سن الخمسين معرضات لخطر أكبر للإصابة بسرطان المبيض ، أو النساء اللائي لديهن تاريخ عائلي من سرطان المبيض أو الثدي.

وتحدث معظم حالات سرطان المبيض لدى النساء اللائي تعرضن بالفعل لسن انقطاع الطمث ، وأكثر من نصف حالات سرطان المبيض التي تم تشخيصها من النساء فوق سن 65 عامًا.

على الرغم من أن السرطان لا يمكن الوقاية منه تمامًا ، إلا أن بعض الأشياء يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض ، بما في ذلك استخدام حبوب منع الحمل لمدة خمس سنوات على الأقل ، أو ربط أنابيب فالوب، أو إزالة قناتي فالوب والمبيضين جراحياً، أو استئصال الرحم.

وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمرأة التي أنجبت ورضعت لمدة عام أو أكثر أن يقل لديها خطر الإصابة بسرطان المبيض.

وفي النهاية ، من المهم الانتباه إلى جسمك ومعرفة ما هو طبيعي بالنسبة لك، فإذا لاحظتى تغيرات غير عادية في جسمك أو واجهتى بشكل متكرر أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه ، اتصل بطبيبك على الفور.


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