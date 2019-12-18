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3 علامات صامتة تشير إلى تجلط الأوردة.. أبرزها انتفاخ الساق

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:49 م
3 علامات صامتة تشير إلى تجلط الأوردة.. أبرزها انتفاخ الساق تجلط الاوردة العميقة
فاطمة ياسر

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هناك العديد من العلامات التي تساهم بشكل كبير في الكشف عن الإصابة أو التعرض للإصابة بتجلط الأوردة العميقة أي جلطة دموية في الوريد، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، بعض من هذه العلامات، ومنها:

- انتفاخ الساق

إذا لاحظت أن إحدى الساقين تبدو أكبر من الأخرى، فقد يكون الوقت قد حان للشك في تجلط الدم الوريدي العميق، ويوضح جيفري بارنز، دكتوراه في الطب وماجستير وأخصائي في أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة ميشيجان وعضو في مركز جراحة القلب والأوعية الدموية بجامعة ميشيجان: "يحدث تورم الساق عندما تمنع الجلطة الدموية في الوريد الدم من العودة من القلب ". جمعية الطب الوعائي، ويمكن أن يسبب التورم أيضًا الألم أو عدم الراحة".

- الإصابة بدوالي على الساقين..
 

قد يكون هناك سبب للقلق من وجود مسحة حمراء أو حتى أرجوانية مزرقة على بشرتك ، وفقًا لـ SVM. "إنه جمع الدم الذي يؤدي إلى تغير اللون ، وكذلك التورم والانزعاج" ، يوضح الدكتور بارنز.

- تغير لون الركبة وتصبح بني داكن..
 

إذا بدأت ساقك في الشعور بالدفء ، فهناك أدلة متزايدة على أن DVT قد يكون موجودًا. يقول الدكتور بارنز إن الدفء هو أيضًا نتيجة لتراكم الدم في المنطقة، وأيضا تغير لون الجلد يعد علامة علي الإصابة بدوالي

 


تجلط الأوردة

اعراض تجلط الاوردة

اسباب تجلط الاوردة

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