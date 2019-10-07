سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

5 أشياء خاطئة عن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.. منها لا تصيب الرياضيين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:00 ص
5 أشياء خاطئة عن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.. منها لا تصيب الرياضيين تجلط الاوردة العميقة
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك بعض الافتراضات الخاطئة حول الإصابة بالجلطات العميقة للأوردة الأمر الذي يجعل الناس تعتقد أنه غير صحيح تمامًا، ولكل من لا يعرف هذا المرض، فإن تجلط الدم هو جلطة دموية في أوردة الجسم، وتحدث جلطات الدم هذه بشكل رئيسي في الأجزاء السفلية من الجسم مثل الساق والفخذين.

ووفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" فهناك بعض الخرافات الخاطئة بهذه المشكلة التي ليست سوى الأساطير.

الخرافة الأولى: لا يمكن للرياضيين أن يصابوا بتجلط الأوردة العميقة

الحقيقة: سواء أكان رجلًا أو امرأة، صغيرًا كان أم كبيرًا، صحيًا أو بدينًا، فكلهم عرضة لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، فيمكن للرياضيين أيضًا أن يصابوا بتجلط الدم إذا ظلوا يعانون من الجفاف لفترة طويلة، وقد تؤدي الإصابة البدنية أو السفر المفرط أيضًا إلى تكوين جلطات فى أجسامهم.

الخرافة الثانية: نادرًا ما يحدث تجلط الدم

الحقيقة: التفكير في أن جلطات الدم نادرة خطأ كبير، فهناك إحصائية تفيد بوفاة واحد من كل أربعة أشخاص في العالم بسبب جلطات الدم، على وجه الخصوص تخثر الوريد العميق، وهو حالة ناقصة التشخيص للغاية وتشكل جلطات دموية في الأوردة.

 من المثير للصدمة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هو أكثر من مجرد سرطان الثدي وفيروس نقص المناعة البشرية والحوادث تمامًا.

الخرافة الثالثة: خطر الإصابة أعلى فى النساء

الحقيقة: على عكس ما ورد فإن تجلط الأوردة العميقة أكثر انتشارًا بين الرجال، النساء الحوامل فقط لديهن فرص أكبر في الحصول على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة لأن الحمل يؤدي إلى تجلط الدم في بعض الحالات.

 

الخرافة الرابعة: آلام حادة في الجزء السفلى من الجسم 

الحقيقة: أكثر الأعراض شيوعًا للتخثر هى التورم، صحيح أن هذه الحالة قد تسبب ألمًا شديدًا في الفخذين والساقين ولكن هذا لا يعني أن الألم هو تجلط الأوردة، العلامة الشائعة الأخرى من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هي الألم حول منطقة الحوض، فإذا شعرت بألم في منطقة أسفل الظهر، فكر في تشخيص الحالة من قبل طبيب.

الخرافة الخامسة: حبوب منع الحمل تسبب تجلط الدم

الحقيقة: رغم أنه من الصواب أن وسائل منع الحمل عن طريق الفم قد تؤدي إلى تكوين جلطات دموية، إلا أنها ليست صحيحة بالضرورة.

تزيد حبوب منع الحمل من مستويات هرمون الإستروجين في جسم الإناث ما قد يقطع الدورة الدموية في جسمها، ولكن ليس كل النساء اللائي يتناولن هذه الحبوب لا يحدث لديهن تجلط فى الأوردة، فقط أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 وما فوق مع نمط حياة غير صحى هم في خطر الحصول على جلطات الأوردة العميقة.

 


جلطات الاوردة العميقة

تجلط الدم

حبوب منع الحمل

جلطة دموية بالأوردة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة