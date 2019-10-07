5 أشياء خاطئة عن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.. منها لا تصيب الرياضيين

كتبت إيناس البنا

هناك بعض الافتراضات الخاطئة حول الإصابة بالجلطات العميقة للأوردة الأمر الذي يجعل الناس تعتقد أنه غير صحيح تمامًا، ولكل من لا يعرف هذا المرض، فإن تجلط الدم هو جلطة دموية في أوردة الجسم، وتحدث جلطات الدم هذه بشكل رئيسي في الأجزاء السفلية من الجسم مثل الساق والفخذين.

ووفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" فهناك بعض الخرافات الخاطئة بهذه المشكلة التي ليست سوى الأساطير.

الخرافة الأولى: لا يمكن للرياضيين أن يصابوا بتجلط الأوردة العميقة

الحقيقة: سواء أكان رجلًا أو امرأة، صغيرًا كان أم كبيرًا، صحيًا أو بدينًا، فكلهم عرضة لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، فيمكن للرياضيين أيضًا أن يصابوا بتجلط الدم إذا ظلوا يعانون من الجفاف لفترة طويلة، وقد تؤدي الإصابة البدنية أو السفر المفرط أيضًا إلى تكوين جلطات فى أجسامهم.

الخرافة الثانية: نادرًا ما يحدث تجلط الدم

الحقيقة: التفكير في أن جلطات الدم نادرة خطأ كبير، فهناك إحصائية تفيد بوفاة واحد من كل أربعة أشخاص في العالم بسبب جلطات الدم، على وجه الخصوص تخثر الوريد العميق، وهو حالة ناقصة التشخيص للغاية وتشكل جلطات دموية في الأوردة.

من المثير للصدمة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هو أكثر من مجرد سرطان الثدي وفيروس نقص المناعة البشرية والحوادث تمامًا.

الخرافة الثالثة: خطر الإصابة أعلى فى النساء

الحقيقة: على عكس ما ورد فإن تجلط الأوردة العميقة أكثر انتشارًا بين الرجال، النساء الحوامل فقط لديهن فرص أكبر في الحصول على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة لأن الحمل يؤدي إلى تجلط الدم في بعض الحالات.

الخرافة الرابعة: آلام حادة في الجزء السفلى من الجسم

الحقيقة: أكثر الأعراض شيوعًا للتخثر هى التورم، صحيح أن هذه الحالة قد تسبب ألمًا شديدًا في الفخذين والساقين ولكن هذا لا يعني أن الألم هو تجلط الأوردة، العلامة الشائعة الأخرى من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هي الألم حول منطقة الحوض، فإذا شعرت بألم في منطقة أسفل الظهر، فكر في تشخيص الحالة من قبل طبيب.

الخرافة الخامسة: حبوب منع الحمل تسبب تجلط الدم

الحقيقة: رغم أنه من الصواب أن وسائل منع الحمل عن طريق الفم قد تؤدي إلى تكوين جلطات دموية، إلا أنها ليست صحيحة بالضرورة.

تزيد حبوب منع الحمل من مستويات هرمون الإستروجين في جسم الإناث ما قد يقطع الدورة الدموية في جسمها، ولكن ليس كل النساء اللائي يتناولن هذه الحبوب لا يحدث لديهن تجلط فى الأوردة، فقط أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 وما فوق مع نمط حياة غير صحى هم في خطر الحصول على جلطات الأوردة العميقة.