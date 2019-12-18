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وزيرة الهجرة تبحث التعاون مع الجانب اليونانى والقبرصى فى مبادرة مراكب النجاة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:24 ص
وزيرة الهجرة تبحث التعاون مع الجانب اليونانى والقبرصى فى مبادرة مراكب النجاة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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تتوجه السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا؛ وذلك لعقد اجتماع ثلاثي مع الجانبين اليوناني والقبرصي، لبحث تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في إطار مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، بإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاة"؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، فسيتصدر جدول الأعمال، مباحثات حول "مراكب النجاة" للاستفادة من الخبرات اليونانية والقبرصية، والاتفاق علي ملامح التعاون في حملة التوعية الدولية تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الاجتماع يبحث أيضا تفاصيل النسخة الرابعة من مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس"، إلى جانب تنفيذ توصيات ورشة عمل التعاون الأورومتوسطي وورشة العمل الخاصة بشباب الدول الثلاثة، والتي تم تنظيمهما خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة 2019، بمدينة شرم الشيخ.

وفى السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة، أن مبادرة "إحياء الجذور نوستوس" تهدف إلى الاستفادة من القوى الناعمة لمصر، والترويج لتراثها وجمالها بين المصريين بالخارج وأبناء الجاليات التي عاشت في مصر والتي فتحت أبوابها أمامهم، مشيدة بما تحقق من نتائج في النسخ السابقة.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم والسيد فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، والسيدة صوفيا زخراكي نائب وزير التعليم والشباب والأوقاف اليوناني، بحضور ديميتريس أفراموبولوس المفوض الأوروبي السابق لشئون الهجرة واللجوء، قد التقوا مجموعة من شباب المصريين بالخارج، وشباب من دولتي اليونان وقبرص، على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم والذي عُقد تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، ديسمبر الجاري، وفتحت السفيرة نبيلة مكرم باب الحوار مع الشباب المشارك في ورشة العمل، حيث قدموا اقتراحات مثمرة تركزت معظمها في:
- تفعيل منصة إلكترونية لشباب الثلاث دول لتبادل الأفكار والمعلومات.
- بحث إمكانية عمل منح تعليمية لشباب الثلاث دول.
- بحث إمكانية تسهيل اجراءات السفر بين الثلاث دول.
- العمل على إقامة منتدى خاص بشباب مصر وقبرص واليونان.
- إنشاء حاضنات ريادة أعمال لتكثيف التعاون بين الشباب صغار رجال الأعمال.
- العمل على إضافة جزء في المناهج التعليمية لصغار السن بالثلاث دول عن الحضارة والجذور المشتركة.
- إقامة عمل فني يظهر الروابط الفنية والثقافية المشتركة في البلاد الثلاثة.

كما أعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن تدشين مجموعة عمل من الشباب الحاضرين، للإعداد لخطة عمل مشتركة تتضمن مزيدًا من الفاعليات تزيد من الروابط المشتركة للدول الثلاثة.


الهجره

وزاره الهجره

اليونان

قبرص

نبيله مكرم

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