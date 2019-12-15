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وزيرا الهجرة والإسكان يعلنان مد إجازات العاملين بالخارج التابعين لشركات المياه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:54 م
وزيرا الهجرة والإسكان يعلنان مد إجازات العاملين بالخارج التابعين لشركات المياه وزيرا الهجرة والإسكان
كتب محمود راغب

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أعلنت السفير نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات المياه والصرف الصحى، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، جاء ذلك خلال اجتماع جمع الوزيرين على هامش مشاركتهما فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
 
‎يأتى ذلك فى إطار ما تقوم به الحكومة لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات، واستجابة لطلبات عدد من العاملين بالخارج، بشأن مد فترة إجازاتهم أسوة بما تم مع العاملين بالشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الكهرباء.
 
وناقش الوزيران كافة الجهود المبذولة على مدار الشهور الماضية، لإيجاد حل للموقف، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التى يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.
 
‎وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها تابعت الموقف ببالغ الاهتمام؛ نظرًا لمطالبات الكثير من المصريين بالخارج العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، ولهم إسهامات كبيرة في عملية التنمية الجارية من خلال دعمهم للاقتصاد المصرى عبر تحويلاتهم المالية المستمرة.
 
‎ومن جانبه، أكد وزير الإسكان استعداده التام للتعاون وتقديم كل التيسيرات لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن الوزارة والشركات التابعة لها لن تقف عائقًا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج.
 
‎وأضاف وزير الإسكان أن قرار الموافقة على مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات المياه، جاء بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تم اتخاذ القرار في إطار مراعاة مصالح العاملين بالخارج.
 
 

الهجره

وزيره الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

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