سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تعارض مشروع قرار صينى روسى لإنهاء بعض العقوبات على كوريا الشمالية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:40 م
واشنطن تعارض مشروع قرار صينى روسى لإنهاء بعض العقوبات على كوريا الشمالية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الولايات المتحدة، أنها تعارض مشروع قرار اقترحته الصين وروسيا من أجل إنهاء العقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة على بعض الصادرات الرئيسة الواردة من كوريا الشمالية، واصفة الأمر "بالسابق لآوانه"، فى الوقت الذى تهدد فيه بيونج يانج بالقيام "بسلوك استفزازى" وترفض لقاء المسئولين الأمريكيين لبحث قضية نزع السلاح النووى.
 
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، حسبما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يُبقى على التزامه بإحراز تقدم إزاء الإيفاء بالتزاماته التى قطعها مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون خلال انعقاد قمتهما الأولى فى سنغافورة فى يونيو من العام الماضى والمتعلقة بتغيير مسار العلاقات بين البلدين وإرساء سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن ضمان استكمال عملية نزع السلاح النووى.
 
وذكرت الوزارة، فى بيان بأن واشنطن تبقى ملتزمة بانتهاج دبلوماسية من شأنها تحقيق تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، غير أنها أوضحت أنه لا يمكنها فعل ذلك بمفردها .
 
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن مسودة القرار التى تم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ليلة أمس الأول الاثنين، من شأنها إلغاء العقوبات على صادرات كورية شمالية تشمل: الأقمشة والمأكولات البحرية والتماثيل، وذلك بقصد تحسين مستوى معيشة السكان المدنيين، كما من شأنه رفع حظر مفروض على عمل الكوريين الشماليين بالخارج.
 

واشطن

كوريا الشماليه

امريكا

روسيا

العقوبات الامريكيه

العقوبات الامميه

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكرملين ينتقد العقوبات الأمريكية على مشروع أنبوب الغاز الروسى "نورد ستريم 2"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:36 م

الصين: رفع بعض العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية قد يساعد فى كسر الجمود

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:00 ص

المجر: 8.5 مليار دولار خسائر بسبب العقوبات الأوروبية على روسيا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:04 ص

مجلس الأمن يعفى كوريا الشمالية من عقوبات بقيمة 3 ملايين دولار لصالح اليونيسيف

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:48 ص

أمريكا: "ليس هذا الوقت المناسب لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:17 ص

روسيا والصين يقدمان مشروع قرار أممى لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:28 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة