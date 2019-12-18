موجز الواحدة.. مصرع 12 مواطنا في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالمنوفية

نشر "اليوم السابع" مزيدا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، مصرع 12 مواطنا في حادث تصادم بالمنوفية، وزيارة اللاعب البرازيلى داني ألفيس للمتحف المصري، فضلا عن تغطيات اقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة الواحدة مساء

الأهلى يعلن إصابة رمضان صبحى بتمزق فى الخلفية ويغيب 6 أسابيع

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، إن الأشعة التى أجراها رمضان صبحى لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

زار لاعب كرة القدم البرازيلى دانى ألفيس وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز المتحف المصرى بالتحرير، وكان فى استقبالهم صباح عبد الرازق مدير عام المتحف.

مركز حقوقى إسرائيلى: الأطفال الفلسطينيون ضمن أهداف جنود الاحتلال

أكد مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة "بتسيلم"، استمرار استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلى للأطفال الفلسطينيين،

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

استقبل قطاع السجون وفداً من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين " الإيطالية" لزيارة سجن المرج العمومى.

إنشاء أول مشروع صناعى زراعى متكامل للسكر فى مصر بالمنيا بتكلفة مليار دولار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس إسلام سامي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية

إنفوجراف.. القاهرة تحل فى المرتبة 35 كأطول خط مترو بين 114 مدينة على مستوى العالم.. والحكومة: جارى دراسة إنشاء الخط الخامس "مدينة نصر - الساحل" بطول 24 كيلو متر.. والخط السادس "المعادي الجديدة - الخصوص"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مراحل تطوير وتشغيل خطوط مترو الأنفاق

يا صباح الكلاسيكو.. كامب نو يستضيف أول قمة بين برشلونة وريال مدريد فى الموسم.. مظاهرات كتالونيا تثير القلق قبل مباراة الليلة.. العملاقان على قمة الليجا بنفس الرصيد.. وبنزيما يسعى لتخطى ميسى فى ترتيب الهدافين

يحتضن ملعب "كامب نو" فى التاسعة مساء اليوم مباراة الكلاسيكو التى تجمع بين ناديى برشلونة وريال مدريد.

ترامب لـ"بيلوسى" قبل التصويت على عزله: التاريخ سيحاكمكم بقسوة

وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل ساعات قليلة من تصويت المجلس على عزله

مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بالسعودية

شهد طريق السيل بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة أسفر عن وفاة 4 وإصابة 19 شخص.

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفئ بكافة أنحاء البلاد.. والصغرى بالقاهرة 11درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الخميس، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ.

مصرع 12 شخصا فى تصادم سيارتين على طريق كفر داود -السادات بالمنوفية

لقى منذ قليل 12 شخصا مصرعهم على طريق "كفر داود ـ السادات"، وذلك فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.