مصرع عاملى بناء عقب سقوطهما من عمارة تحت الإنشاء بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة بالإسكندرية، التصريح بدفن الجثتان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملين من فوق سقالة أثناء العمل بإحدى العقارات بشارع أم النور العصافرة قبلي شرق الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة الي مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والفحث انقطاع الوير الحديد الحامل للسقالة ما تسبب في سقوط العاملين من الطايق السادس في الطريق العام ووفاتهما في الحال، تم نقل الجثتان الي مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.