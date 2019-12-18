مصرع طبيب إثر سقوطة من الطابق السابع فى الغربية

الغربية - محمد طارق

لقى طبيب مصرعة أثر سقوطة من الطابق السابع داخل منور برج سكنى بدائرة حى ثان طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص آثر سقوطة من الطابق السابع بمنور عمارة سكنية بدائرة قسم ثان طنطا، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "ا . د" طبيب بشرى بجامعة طنطا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطبى الشرعى عليها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.