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السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكى بطريق " السنطة - زفتي "

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:04 ص
السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكى بطريق " السنطة - زفتي " حريق سيارة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية ، على حريق نشب داخل سيارة ملاكي بطريق " السنطة - زفتي " أمام مدخل قرية كفر كلا الباب دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالغربية يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي تحمل رقم 15284 ملاكي الغربية ملك المواطن " سمير ف م " مقيم بمركز زفتي ، وذلك أثناء سيرها بطريق " السنطة - زفتي " أمام مدخل قرية كفر كلا الباب ، وعلى الفور تمكنت قوات للحماية المدنية بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق ، وتبين أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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