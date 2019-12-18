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مدير تعليم الإسماعيلية يُكرم طالبات حصدن المراكز الأولي في بطولة السباحة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:52 م
مدير تعليم الإسماعيلية يُكرم طالبات حصدن المراكز الأولي في بطولة السباحة جانب من التكريم
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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كرم الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، طالبات نجحن في حصد المراكز الأولي في بطولة الجمهورية للسباحة حيث تجدوا كل عوامل الطقس وقدموا صورة مشرفه لتعليم الإسماعيلية.

ومنح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية الطالبات في حضور ماجدة سالم، الموجة العام وأولياء أمور الطالبات شهادات تقدير واثني علي جهدهم المبذول مؤكدا أهمية التفوق الرياضي جنبًا إلي جنب مع التفوق العلمي.

وقدم الدكتور خالد خلف قبيصي، التحية الي كل من ساهم في هذا الانجاز مدرسات التربية الرياضية ومديري المدارس والمدربين لما قدموه للسباحات للوصول لهذا المستوى المشرف، كما حرص علي تقديم الشكر والعرفان لأولياء الأمور لما بذلوه من جهد لعده سنوات مع أبنائهم.

 وحققت طالبات المرحلة الإعدادية الصدارة في بطوله الجمهورية للسباحة، وفازت الطالبة جانا محمد عبد الفتاح، مدرسة هيئة قناة السويس للغات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في سباق 100 متر حرة.

كما فازت الطالبة فاطمة محمد حميد، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات  بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في سباق 50 متر ظهر سباحة والمركز الثالث في سباق 100متر ظهر، وفازت الطالبة منه الله عزمي، من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالمركز السابع على مستوى الجمهورية في سباق 50متر فراشة سباحة.

وجاءت النتائج في المرحلة الابتدائية، كالتالى الطالبة مريم وائل عطية بالمجمع التعليمى المركز الأول على الجمهورية فى سباق 100 باك، والطالبة مريم وائل عطية المركز الرابع على الجمهورية في سباق 100 صدر، والطالبة مريم محمد عوض مدرسه السلام الإنجيلية المركز الثاني على الجمهورية فى سباق 100 حرة كما حصلت على المركز الثالث فى سباق 100 دولفين  فراشه، والطالبة سما أحمد العدوى مدرسه المنار المركز الرابع في سباق 100 دولفين، والطالبة تسنيم أحمد السعيد  المركز الرابع على الجمهورية سباق 50 م صدر.

 


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