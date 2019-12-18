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مدير إسعاف المنوفية: نقل جثث المتوفين بحادث المنوفية بمستشفيى السادات ومنوف

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:54 ص
مدير إسعاف المنوفية: نقل جثث المتوفين بحادث المنوفية بمستشفيى السادات ومنوف سيارات اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بمحافظة المنوفية، أنه تم نقل 12 جثة  بحاث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص، إلى مستشفى السادات المركزى ومستشفى حميات منوف، وتم نقل المصاب إلى مستشفى السادات العام فى حالة خطرة .

وأضاف أنه تم نقلهم بـ 12 سيارة إسعاف، وتم نقل المصاب إلى مستشفى السادات المركزى.

كان اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد من وقوع حادث تصادم على طريق "كفر داود السادات" ذلك بين سيارة ملاكى وميكروباص.

وعلى الفور تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط السائق وتم إيداعه بمركز شرطة السادات .

وأسفر الحادثة عن وفاة 12 شخصا، وإصابة حالة واحدة، وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، وجارى نقلهم إلى مستشفى السادات العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز السادات

تصادم سيارات

طريق كفر داود السادات

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