محطة الفضاء الدولية الروسية تنشر صورة بديعة لدبى

كتب محمد جمال

نشرت محطة الفضاء الدولية الروسية " روسكوسموس " فى حسابها الرسمى على انستجرام صورة ليلة بديعة لمدينة دبى التقطها رائد الفضاء الروسى أوليج سكريبوشكا حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.



دبى

وأرفقت المحطة بالصورة تعليقا جميلا قالت فيه : " الصور من المدار القريب من الأرض مدهشة وبشكل خاص فى حجمها.. إنه لأمر مدهش كيف يمكن أن تكون مدينة صغيرة ، أو كيف يمكن لمدينة لا يزيد عدد سكانها عن مائة ألف نسمة أن تتألق بالأضواء".

وطلبت المحطة من متابعيها رأيهم فى الصورة ، متسائلة هل هذه مدينة عملاقة أم مدينة صغيرة؟ وهل تعرفتم عليها؟