سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محطة الفضاء الدولية الروسية تنشر صورة بديعة لدبى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:32 ص
محطة الفضاء الدولية الروسية تنشر صورة بديعة لدبى دبى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت محطة الفضاء الدولية الروسية " روسكوسموس " فى حسابها الرسمى على انستجرام صورة ليلة بديعة لمدينة دبى التقطها رائد الفضاء الروسى أوليج سكريبوشكا حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

دبى
دبى

 

وأرفقت المحطة بالصورة تعليقا جميلا قالت فيه : " الصور من المدار القريب من الأرض مدهشة وبشكل خاص فى حجمها.. إنه لأمر مدهش كيف يمكن أن تكون مدينة صغيرة ، أو كيف يمكن لمدينة لا يزيد عدد سكانها عن مائة ألف نسمة أن تتألق بالأضواء".

وطلبت المحطة من متابعيها رأيهم فى الصورة ، متسائلة هل هذه مدينة عملاقة أم مدينة صغيرة؟ وهل تعرفتم عليها؟


دبى

الفضاء

روسيا

محطة الفضاء الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تشغيل عربات الطعام المتنقلة دون ترخيص

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تشغيل عربات الطعام المتنقلة دون ترخيص

ترامب ليس أولهم.. اعرف حكاية وتاريخ نانسى بيلوسى والعزل مع رؤساء أمريكا

ترامب ليس أولهم.. اعرف حكاية وتاريخ نانسى بيلوسى والعزل مع رؤساء أمريكا

القمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية.. والوزارة: تم حل 81%

القمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية.. والوزارة: تم حل 81%

أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا

التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا

نانسى عجرم تطل بفستان "أحمر" فى موسم الرياض.. صور

نانسى عجرم تطل بفستان "أحمر" فى موسم الرياض.. صور

روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرازق أول المهنئين

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرازق أول المهنئين

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة